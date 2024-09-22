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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Актобе
Тобол - Актобе: обзор матча 22 сентября 2024
Тобол
22.09.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Актобе
33'
И. Чесноков
65'
А. Эль-Мессауди
87'
Р. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Актобе
Замена
Р. Цонев
️️️️
Ц. Мосиашвили
89'
Замена
П. Эужениу
️️️️
И. Чесноков
89'
ГОЛ! 3:0!
Р. Кошта
87'
79'
Желтая карточка
Б. Каиров
Замена
Е. Тапалов
️️️️
И. Иванович
78'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Эль-Мессауди
78'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Д. Энен
69'
ГОЛ! 2:0!
А. Эль-Мессауди
65'
Желтая карточка
А. Габараев
53'
Желтая карточка
Ц. Мосиашвили
51'
47'
Замена
И. Умаев
️️️️
Ф. Гондола
47'
Замена
Л. Струмия
️️️️
Д. Бессмертный
44'
Вторая желтая
Х. Агбо Уче
Желтая карточка
Р. Асранкулов
38'
ГОЛ! 1:0!
И. Чесноков
33'
26'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
99
Фредди Гондола
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Главный тренер
Игорь Леонов
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
99
Педру Эужениу
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Леонель Струмия
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
80
Арман Кенесов
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
4-2-1-3
92
Покатилов
3
Асранкулов
5
Ндиайе
5
Габараев
45
Миладинович
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
8
Энен
17
Чесноков
11
Иванович
3-2-2-3
30
Шацкий
31
Танжариков
15
Кики
6
Касым
5
Каиров
5
Вэтэжелу
99
Гондола
4
Уче
3
Бессмертный
12
Думбуя
18
Жан
11
Иванович
20
Тапалов
20
Тапалов
11
Иванович
10
Мосиашвили
7
Цонев
7
Цонев
10
Мосиашвили
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
17
Чесноков
99
Эужениу
99
Эужениу
17
Чесноков
8
Энен
19
Кошта
19
Кошта
8
Энен
3
Бессмертный
5
Струмия
5
Струмия
3
Бессмертный
99
Гондола
10
Умаев
10
Умаев
99
Гондола
Остались в запасе
Тобол
Актобе
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
21
Хосе Севальос
АП
80
Арман Кенесов
АП
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Остались в запасе
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
21
Хосе Севальос
АП
80
Арман Кенесов
АП
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Тобол - Актобе
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
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