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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Кайрат
Тобол - Кайрат: обзор матча 15 июня 2024
Тобол
15.06.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Кайрат
31'
И. Иванович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Кайрат
Желтая карточка
С. Покатилов
90'
+5
Замена
Р. Валиуллин
️️️️
И. Иванович
90'
Замена
Д. Домгени
️️️️
А. Эль-Мессауди
82'
79'
Замена
А. Широбоков
️️️️
Л. Гадрани
79'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
А. Ульшин
Замена
Б. Галым
️️️️
Г. Купер
69'
46'
Замена
Г. Зария
️️️️
А. Буранчиев
35'
Желтая карточка
В. Васин
ГОЛ! 1:0!
И. Иванович
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
90
Годберг Купер
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
10
Бейбит Галым
АП
Кайрат
22
Никита Пивкин
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
77
Гиорги Зария
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
3-2-2-2-1
92
Покатилов
3
Асранкулов
5
Ндиайе
5
Габараев
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
7
Цонев
28
Шахов
11
Иванович
7
Жумашев
90
Купер
3-2-2-3
1
Ульянов
6
Садыбеков
44
Гадрани
4
Касабулат
5
Васин
6
Юлдошев
20
Буранчиев
23
Ульшин
93
Сантана
11
Пауло
22
Сейдахмет
11
Эль-Мессауди
66
Домгени
66
Домгени
11
Эль-Мессауди
90
Купер
10
Галым
10
Галым
90
Купер
11
Иванович
9
Валиуллин
9
Валиуллин
11
Иванович
44
Гадрани
25
Широбоков
25
Широбоков
44
Гадрани
23
Ульшин
18
Сергеев
18
Сергеев
23
Ульшин
20
Буранчиев
77
Зария
77
Зария
20
Буранчиев
Остались в запасе
Тобол
Кайрат
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
Главный тренер
Милич Чурчич
22
Никита Пивкин
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Тобол - Кайрат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
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