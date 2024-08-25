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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Тобол
Кайрат - Тобол: обзор матча 25 августа 2024
Кайрат
25.08.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Тобол
20'
Ж. Пауло
90+7'
А. Ульшин
53'
А. Эль-Мессауди
73'
Д. Энен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Тобол
ГОЛ! 2:2!
А. Ульшин
90'
+7
90'
+1
Замена
Р. Цонев
️️️️
А. Эль-Мессауди
90'
+1
Замена
А. Зуев
️️️️
И. Чесноков
89'
Желтая карточка
Д. Энен
84'
Замена
Е. Тапалов
️️️️
И. Иванович
Замена
В. Швырев
️️️️
О. Арад
81'
80'
Желтая карточка
А. Эль-Мессауди
73'
ГОЛ! 1:2!
Д. Энен
Желтая карточка
В. Громыко
71'
68'
Замена
Д. Энен
️️️️
Р. Кошта
Замена
Д. Сергеев
️️️️
Г. Зария
63'
59'
Желтая карточка
И. Чесноков
Желтая карточка
А. Ульшин
55'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Эль-Мессауди
Желтая карточка
Е. Сейдахмет
44'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пауло
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
44
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
77
Гиорги Зария
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Кайрат
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Давид Энен
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
4-1-2-3
1
Ульянов
44
Гадрани
28
Сорокин
15
Арад
14
Мартынович
23
Ульшин
77
Зария
55
Громыко
33
Станоев
11
Пауло
22
Сейдахмет
4-2-1-2-1
92
Покатилов
5
Ндиайе
45
Миладинович
5
Габараев
3
Асранкулов
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
17
Чесноков
11
Иванович
19
Кошта
77
Зария
18
Сергеев
18
Сергеев
77
Зария
15
Арад
18
Швырев
18
Швырев
15
Арад
11
Иванович
20
Тапалов
20
Тапалов
11
Иванович
11
Эль-Мессауди
7
Цонев
7
Цонев
11
Эль-Мессауди
17
Чесноков
17
Зуев
17
Зуев
17
Чесноков
19
Кошта
8
Энен
8
Энен
19
Кошта
Остались в запасе
Кайрат
Тобол
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Главный тренер
Александр Кержаков
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Кайрат - Тобол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
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0 : 2
17.09.2026
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