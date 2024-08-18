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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Тобол
Жетысу - Тобол: обзор матча 18 августа 2024
Жетысу
18.08.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Тобол
2'
Р. Кошта
40'
И. Чесноков (П)
51'
И. Чесноков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Тобол
Желтая карточка
Чарльстон
90'
+2
85'
Замена
Е. Тапалов
️️️️
И. Чесноков
74'
Замена
Д. Энен
️️️️
Р. Кошта
74'
Замена
П. Эужениу
️️️️
А. Эль-Мессауди
Замена
А. Жумабек
️️️️
Т. Чогадзе
71'
Желтая карточка
Д. Караман
67'
Замена
Е. Ткаченко
️️️️
К. Кучинский
60'
59'
Желтая карточка
И. Иванович
56'
Замена
А. Зуев
️️️️
И. Иванович
51'
ГОЛ! 0:3!
И. Чесноков
Замена
А. Шрамченко
️️️️
Д. Усенов
46'
Замена
S. Taipi
️️️️
M. Karwot
46'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Чесноков
Желтая карточка
К. Кучинский
38'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
18
Динмухамед Караман
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Жетысу
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
27
S. Taipi
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
99
Педру Эужениу
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
3-2-1-3-1
45
Сиукаев
4
Чадунели
3
Чарльстон
55
23
Балтабеков
19
Кучинский
47
Усенов
18
Караман
7
Мужиков
9
Чогадзе
88
Болов
4-2-1-2-1
92
Покатилов
5
Ндиайе
5
Габараев
45
Миладинович
3
Асранкулов
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
17
Чесноков
11
Иванович
19
Кошта
19
Кучинский
2
Ткаченко
2
Ткаченко
19
Кучинский
55
27
27
55
47
Усенов
8
Шрамченко
8
Шрамченко
47
Усенов
9
Чогадзе
9
Жумабек
9
Жумабек
9
Чогадзе
17
Чесноков
20
Тапалов
20
Тапалов
17
Чесноков
19
Кошта
8
Энен
8
Энен
19
Кошта
11
Иванович
17
Зуев
17
Зуев
11
Иванович
11
Эль-Мессауди
99
Эужениу
99
Эужениу
11
Эль-Мессауди
Остались в запасе
Жетысу
Тобол
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Жетысу - Тобол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
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