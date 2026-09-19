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Хорватия. Футбольная лига
Команды
Горица
Анте Эрцег
Статистика
€ 50 тыс
Анте Эрцег - статистика
Горица
12 декабря 1989 (36)
#50 | Нападающий
180 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Истра 1961
0 : 1
19.09.2026
Горица
Был в запасе
Статистика по турнирам
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Фортуна
3 : 2
14.12.2024
РКС Ваалвейк
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
2 : 2
07.12.2024
Фортуна
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
30.11.2024
Фортуна
88' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Зволле
3 : 1
09.11.2024
Фортуна
79' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фортуна
3 : 0
02.11.2024
Херенвен
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
26.10.2024
Гронинген
1' - 68'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Виллем II
0 : 0
20.10.2024
Фортуна
71' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
06.10.2024
АЗ Алкмаар
77' - 90'
83'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Спарта
1 : 1
28.09.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
1 : 3
22.09.2024
ПСВ
63' - 90'
70'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
5 : 0
18.09.2024
Фортуна
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НАК Бреда
1 : 0
14.09.2024
Фортуна
1' - 71'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фортуна
0 : 3
31.08.2024
НЕК
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Фортуна
3 : 0
16.08.2024
Алмере Сити
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
11.08.2024
Фортуна
85' - 90'
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