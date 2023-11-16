Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Португалия. Примейра 2022/2023 Лига Европы 2019/2020 Лига Европы 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013