Эмилиюс Зубас - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Эмилиюс
|Фамилия
|Зубас
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 июля 1990 (32 года)
|Рост
|193
|Имя
|Эмилиюс
|Фамилия
|Зубас
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 июля 1990 (32 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бней-Иегуда
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|1' -90'
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|0:1
|Мальме (Мальме)
|22.08.2019
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|3:0
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|40'
|15.08.2019
|1' -90'
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|2:1
|Нефтчи (Баку)
|08.08.2019
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|2:2
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|90'