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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Литва - Болгария
Литва - Болгария: обзор матча 17 июня 2023
Литва
17.06.2023, суббота, 16:00
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 3 тур
1 : 1
Завершен
Болгария
15'
Э. Гирдвайнис
27'
М. Петков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Литва - Болгария
Желтая карточка
Г. Гинейтис
90'
+3
84'
Желтая карточка
Г. Русев
Замена
Г. Сиргедас
️️️️
Э. Янкаускас
78'
Замена
А. Тутишкинас
️️️️
М. Бенета
78'
74'
Замена
Г. Русев
️️️️
К. Десподов
63'
Замена
И. Стефанов
️️️️
М. Минчев
46'
Замена
И. Йорданов
️️️️
С. Шопов
46'
Замена
Н. Илиев
️️️️
С. Делев
Замена
К. Упстас
️️️️
О. Вербицкас
46'
Желтая карточка
Г. Паулаускас
45'
Замена
Г. Паулаускас
️️️️
Ф. Черных
37'
27'
ГОЛ! 1:1!
М. Петков
Пас отдал
С. Шопов
Замена
П. Сирвис
️️️️
Д. Сесплаукис
21'
Красная карточка
Ю. Ласицкас
17'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гирдвайнис
Пас отдал
Г. Гинейтис
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Маркас Бенета
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
10
Федор Черных
ЦФ
6
Дейвидас Сесплаукис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Болгария
23
Иван Дюлгеров
ВР
6
Алекс Петков
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
17
Мартин Минчев
ЦП
4
Патрик-Габриэль Галчев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Станислав Шопов
АП
16
Марин Петков
ПВ
11
Кирил Десподов
ПВ
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Лукас Пауксте
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
15
Даниэль Романовский
ЦП
0
Каролис Узела
ЦП
19
Гратас Сиргедас
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ЦП
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Болгария
23
Пламен Андреев
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
19
Иван Йорданов
ЦП
14
Филип Крастев
ЦП
15
Никола Илиев
АП
22
Илиян Стефанов
АП
11
Георгий Русев
ПВ
22
Йоан Стоянов
ПВ
4-3-1-2
1
Гертмонас
5
Бенета
13
Ласицкас
20
Лекиатас
4
Гирдвайнис
15
Гинейтис
18
Вербицкас
6
Воробьевас
11
Янкаускас
6
Сесплаукис
10
Черных
2-1-3-3-1
23
Дюлгеров
6
Петков
6
Антов
4
Груев
17
Минчев
4
Галчев
18
Чочев
11
Десподов
23
Шопов
16
Петков
10
Делев
5
Бенета
2
Тутишкинас
2
Тутишкинас
5
Бенета
6
Сесплаукис
17
Сирвис
17
Сирвис
6
Сесплаукис
11
Янкаускас
19
Сиргедас
19
Сиргедас
11
Янкаускас
18
Вербицкас
19
Упстас
19
Упстас
18
Вербицкас
10
Черных
9
Паулаускас
9
Паулаускас
10
Черных
23
Шопов
19
Йорданов
19
Йорданов
23
Шопов
10
Делев
15
Илиев
15
Илиев
10
Делев
17
Минчев
22
Стефанов
22
Стефанов
17
Минчев
11
Десподов
11
Русев
11
Русев
11
Десподов
Остались в запасе
Литва
Болгария
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Лукас Пауксте
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
15
Даниэль Романовский
ЦП
0
Каролис Узела
ЦП
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
23
Пламен Андреев
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
14
Филип Крастев
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Лукас Пауксте
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
15
Даниэль Романовский
ЦП
0
Каролис Узела
ЦП
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Остались в запасе
23
Пламен Андреев
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
14
Филип Крастев
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Литва - Болгария
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Александер Сундберг
(Копенгаген)
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