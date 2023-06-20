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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Венгрия - Литва
Венгрия - Литва: обзор матча 20 июня 2023
Венгрия
20.06.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 4 тур
2 : 0
Завершен
Литва
32'
Б. Варга
83'
Р. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венгрия - Литва
Желтая карточка
Д. Собослаи
89'
86'
Замена
Д. Романовский
️️️️
Э. Янкаускас
ГОЛ! 2:0!
Р. Салаи
Пас отдал
Д. Собослаи
83'
Замена
Я. Ференчи
️️️️
М. Керкез
79'
Замена
А. Ланг
️️️️
Д. Газдаг
79'
63'
Замена
М. Бенета
️️️️
А. Тутишкинас
Замена
М. Адам
️️️️
Б. Варга
60'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
К. Стайлс
60'
57'
Желтая карточка
Э. Янкаускас
Желтая карточка
В. Орбан
54'
50'
Желтая карточка
А. Тутишкинас
46'
Замена
П. Сирвис
️️️️
Г. Сиргедас
46'
Замена
М. Воробьевас
️️️️
К. Узела
39'
Желтая карточка
К. Узела
ГОЛ! 1:0!
Б. Варга
Пас отдал
А. Салаи
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
0
Каролис Узела
ЦП
19
Гратас Сиргедас
ЦП
6
Дейвидас Сесплаукис
ПВ
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Венгрия
22
Петер Саппанош
ВР
12
Патрик Демжен
ВР
3
Янош Ференчи
ЛЗ
5
Габор Салаи
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
8
Петер Барат
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
23
Кевин Шобот
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Лукас Пауксте
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
4-3-2-1
1
Дибус
11
Керкез
4
Салаи
6
Орбан
21
Ботка
17
Стайлс
8
Надь
16
Газдаг
10
Собослаи
20
Салаи
19
Варга
4-3-2-1
1
Гертмонас
2
Климавичус
5
Казуколовас
20
Лекиатас
2
Тутишкинас
15
Гинейтис
0
Узела
19
Сиргедас
11
Янкаускас
6
Сесплаукис
9
Паулаускас
11
Керкез
3
Ференчи
3
Ференчи
11
Керкез
16
Газдаг
2
Ланг
2
Ланг
16
Газдаг
17
Стайлс
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
17
Стайлс
19
Варга
9
Адам
9
Адам
19
Варга
2
Тутишкинас
5
Бенета
5
Бенета
2
Тутишкинас
19
Сиргедас
17
Сирвис
17
Сирвис
19
Сиргедас
0
Узела
6
Воробьевас
6
Воробьевас
0
Узела
11
Янкаускас
15
Романовский
15
Романовский
11
Янкаускас
Остались в запасе
Венгрия
Литва
7
Лоик Него
ПЗ
22
Петер Саппанош
ВР
12
Патрик Демжен
ВР
5
Габор Салаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
8
Петер Барат
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
Главный тренер
Марко Росси
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Лукас Пауксте
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
7
Лоик Него
ПЗ
22
Петер Саппанош
ВР
12
Патрик Демжен
ВР
5
Габор Салаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
8
Петер Барат
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
Остались в запасе
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Лукас Пауксте
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Венгрия - Литва
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Антониу Нобре
Стадион:
Пушкаш Арена
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