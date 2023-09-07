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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Литва - Черногория
Литва - Черногория: обзор матча 07 сентября 2023
Литва
07.09.2023, четверг, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 5 тур
2 : 2
Завершен
Черногория
71'
Г. Паулаускас
90+4'
Ф. Черных
78'
Н. Крстович
89'
С. Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Литва - Черногория
ГОЛ! 2:2!
Ф. Черных
Пас отдал
Ю. Ласицкас
90'
+4
Замена
Л. Климавичус
️️️️
О. Вербицкас
90'
+3
89'
ГОЛ! 1:2!
С. Савич
Пас отдал
С. Йоветич
84'
Желтая карточка
У. Джурджевич
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
А. Новиковас
81'
78'
ГОЛ! 1:1!
Н. Крстович
Пас отдал
А. Марушич
72'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
В. Йовович
ГОЛ! 1:0!
Г. Паулаускас
Пас отдал
Ф. Черных
71'
Замена
Ф. Черных
️️️️
Э. Янкаускас
69'
Замена
В. Сливка
️️️️
П. Голубицкас
68'
53'
Замена
С. Лончар
️️️️
А. Шчекич
46'
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Мугоша
46'
Замена
Д. Камай
️️️️
В. Савичевич
Замена
П. Сирвис
️️️️
М. Бенета
46'
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
6
Дейвидас Сесплаукис
ПВ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
7
Виктор Джуканович
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
19
Милош Раичкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
18
Урош Джурджевич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
4-4-1-1
1
Гертмонас
13
Ласицкас
4
Гирдвайнис
5
Бенета
20
Лекиатас
18
Вербицкас
11
Новиковас
22
Голубицкас
15
Гинейтис
11
Янкаускас
9
Паулаускас
4-3-1-2
1
Миятович
23
Марушич
3
Радунович
15
Савич
6
Томашевич
19
Шчекич
8
Янкович
22
Савичевич
16
Йовович
9
Крстович
9
Мугоша
18
Вербицкас
2
Климавичус
2
Климавичус
18
Вербицкас
5
Бенета
17
Сирвис
17
Сирвис
5
Бенета
22
Голубицкас
14
Сливка
14
Сливка
22
Голубицкас
11
Новиковас
19
Казлаускас
19
Казлаускас
11
Новиковас
11
Янкаускас
10
Черных
10
Черных
11
Янкаускас
19
Шчекич
15
Лончар
15
Лончар
19
Шчекич
22
Савичевич
18
Камай
18
Камай
22
Савичевич
16
Йовович
18
Джурджевич
18
Джурджевич
16
Йовович
9
Мугоша
10
Йоветич
10
Йоветич
9
Мугоша
Остались в запасе
Литва
Черногория
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
15
Даниэль Романовский
ЦП
6
Дейвидас Сесплаукис
ПВ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
19
Милош Раичкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
15
Даниэль Романовский
ЦП
6
Дейвидас Сесплаукис
ПВ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
19
Милош Раичкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Литва - Черногория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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