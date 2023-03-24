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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сербия - Литва
Сербия - Литва: обзор матча 24 марта 2023
Сербия
24.03.2023, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 1 тур
2 : 0
Завершен
Литва
16'
Д. Тадич
53'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сербия - Литва
90'
+3
Желтая карточка
В. Сливка
86'
Замена
Р. Баравикас
️️️️
М. Бенета
Замена
Д. Йовелич
️️️️
А. Митрович
81'
Замена
Н. Миленкович
️️️️
А. Живкович
81'
80'
Замена
Д. Романовский
️️️️
Г. Гинейтис
80'
Замена
К. Лаукжемис
️️️️
Г. Паулаускас
Замена
И. Илич
️️️️
С. Лукич
72'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Д. Тадич
72'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Д. Влахович
63'
62'
Замена
В. Сливка
️️️️
П. Голубицкас
62'
Замена
А. Новиковас
️️️️
Э. Янкаускас
ГОЛ! 2:0!
Д. Влахович
Пас отдал
Д. Тадич
53'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тадич
Пас отдал
Ф. Костич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
23
Душан Влахович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Литва
23
Джугас Барткус
ВР
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Домантас Шимкус
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
12
Драган Росич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
17
Иван Илич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Лазар Самарджич
АП
21
Филип Джуричич
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Литва
2
Линас Климавичус
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
19
Гратас Сиргедас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ЦФ
1
Лукас Пауксте
ЦФ
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
2-1-3-2-2
23
Милинкович-Савич
16
Эракович
3
Павлович
5
Груйич
14
Живкович
22
Лукич
6
Гудель
10
Тадич
11
Костич
9
Митрович
23
Влахович
4-3-1-2
23
Барткус
5
Казуколовас
5
Бенета
4
Гирдвайнис
13
Ласицкас
16
Шимкус
22
Голубицкас
15
Гинейтис
11
Янкаускас
10
Черных
9
Паулаускас
14
Живкович
4
Миленкович
4
Миленкович
14
Живкович
22
Лукич
17
Илич
17
Илич
22
Лукич
23
Влахович
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
23
Влахович
10
Тадич
11
Самарджич
11
Самарджич
10
Тадич
9
Митрович
9
Йовелич
9
Йовелич
9
Митрович
5
Бенета
23
Баравикас
23
Баравикас
5
Бенета
15
Гинейтис
15
Романовский
15
Романовский
15
Гинейтис
22
Голубицкас
14
Сливка
14
Сливка
22
Голубицкас
11
Янкаускас
11
Новиковас
11
Новиковас
11
Янкаускас
9
Паулаускас
9
Лаукжемис
9
Лаукжемис
9
Паулаускас
Остались в запасе
Сербия
Литва
1
Предраг Райкович
ВР
12
Драган Росич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
21
Филип Джуричич
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Драган Стойкович
2
Линас Климавичус
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
19
Гратас Сиргедас
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ЦФ
1
Лукас Пауксте
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
12
Драган Росич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
21
Филип Джуричич
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
2
Линас Климавичус
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
19
Гратас Сиргедас
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ЦФ
1
Лукас Пауксте
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Сербия - Литва
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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