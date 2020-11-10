Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рубен Бригидо - статистика

Завершил карьеру
23 июня 1991 (35), Лейриа
#91 | Нападающий
172 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кызыл-Жар
18
1
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
0 : 1
10.11.2024
Кызыл-Жар
1' - 74'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
6 : 2
02.11.2024
Кайсар
1' - 76'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кызыл-Жар
3 : 2
20.10.2024
Атырау
60' - 90'
66'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
03.10.2024
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Туран
1 : 0
22.09.2024
Кызыл-Жар
1' - 90'
35'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Астана
2 : 1
14.09.2024
Кызыл-Жар
1' - 87'
84'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Елимай
2 : 1
24.08.2024
Кызыл-Жар
1' - 90'
44'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
17.08.2024
Кайрат
1' - 66'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Тобол
1 : 2
11.08.2024
Кызыл-Жар
1' - 71'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
2 : 0
28.07.2024
Кызыл-Жар
1' - 88'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Кызыл-Жар
2 : 0
29.06.2024
Шахтер Караганда
1' - 78'
78'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
22.06.2024
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
02.06.2024
Елимай
1' - 81'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Жетысу
0 : 0
19.05.2024
Кызыл-Жар
1' - 73'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
12.05.2024
Актобе
1' - 77'
34'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
04.05.2024
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Атырау
2 : 0
27.04.2024
Кызыл-Жар
1' - 58'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
1 : 1
20.04.2024
Кызыл-Жар
1' - 81'
45'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кызыл-Жар
4 : 0
06.04.2024
Женис
1' - 74'
56'
66'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
31.03.2024
Тобол
1' - 85'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайсар
0 : 3
06.03.2024
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайрат
2 : 1
02.03.2024
Кызыл-Жар
Был в запасе
Главные новости
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
1
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
1
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
5
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
9
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+