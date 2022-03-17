Рубен Бригидо - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Бригидо
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лейриа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 1991 (31 год)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Бригидо
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лейриа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 1991 (31 год)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2022
|1' -84'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|02.05.2022
|1' -86'
|Шахтер (Караганда)
|4:1
|Тобол (Костанай)
|73'
|26.04.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Астана (Астана)
|16.04.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Кайрат (Алматы)
|17.03.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)