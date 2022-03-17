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    Рубен Бригидо - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Рубен
    Фамилия Бригидо
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Родной город Лейриа
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 июня 1991 (31 год)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 5 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2022 1' -84' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:3 Тобол (Костанай)
    14.05.2022 Был в запасе Актобе (Актобе) 2:1 Тобол (Костанай)
    02.05.2022 1' -86' Шахтер (Караганда) 4:1 Тобол (Костанай)
    73'
    26.04.2022 1' -90' Тобол (Костанай) 1:1 Астана (Астана)
    16.04.2022 1' -90' Тобол (Костанай) 2:2 Кайрат (Алматы)
    17.03.2022 1' -90' Тобол (Костанай) 2:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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