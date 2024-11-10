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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Женис - Кызыл-Жар
Женис - Кызыл-Жар: обзор матча 10 ноября 2024
Женис
10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
89'
М. Хасейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Женис - Кызыл-Жар
90'
+3
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
С. Себай
90'
+3
Замена
Р. Оспанов
️️️️
Л. Имнадзе
90'
+3
Замена
В. Сорокинс
️️️️
А. Саулет
89'
ГОЛ! 0:1!
М. Хасейн
78'
Замена
А. Дрльо
️️️️
Ю. Бушман
Замена
Л. Будински
️️️️
G. Pantsulaia
74'
Замена
Д. Гречихо
️️️️
С. Волков
74'
74'
Замена
Ш. Абзалов
️️️️
Р. Бригидо
72'
Желтая карточка
Р. Сабино
Замена
М. Ром
️️️️
А. Адилов
65'
32'
Желтая карточка
С. Себай
8'
Желтая карточка
А. Саулет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
5
Сергей Волков
ЦП
60
João Oliveira
ЦП
11
Bruno Silva
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Кызыл-Жар
12
Александр Довгаль
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
8
Мади Хасейн
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Женис
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
3-2-3-2
1
Анарбеков
15
Новак
5
Тевзадзе
5
12
Совет
17
Адилов
5
Волков
60
11
14
19
Сантос
1-3-2-3-1
12
Довгаль
8
Жаксыбаев
29
Йованчич
8
Хасейн
5
Сабино
27
Березкин
10
Бушман
14
Саулет
91
Бригидо
10
Имнадзе
15
Себай
17
Адилов
25
Ром
25
Ром
17
Адилов
5
Волков
19
Гречихо
19
Гречихо
5
Волков
14
32
Будински
32
Будински
14
14
Саулет
35
Сорокинс
35
Сорокинс
14
Саулет
10
Имнадзе
8
Оспанов
8
Оспанов
10
Имнадзе
91
Бригидо
9
Абзалов
9
Абзалов
91
Бригидо
15
Себай
7
Мульдинов
7
Мульдинов
15
Себай
10
Бушман
11
Дрльо
11
Дрльо
10
Бушман
Остались в запасе
Женис
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Женис - Кызыл-Жар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
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