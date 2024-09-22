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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Туран - Кызыл-Жар
Туран - Кызыл-Жар: обзор матча 22 сентября 2024
Туран
22.09.2024, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
5'
Н. Чучкич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Туран - Кызыл-Жар
Замена
P. Fejzaj
️️️️
R. Usipkhanov
87'
84'
Замена
Ш. Абзалов
️️️️
А. Саулет
Замена
Л. Вака
️️️️
А. Яколиш
79'
75'
Замена
А. Дрльо
️️️️
Ю. Бушман
Желтая карточка
А. Дмитриев
72'
71'
Желтая карточка
Д. Йованчич
64'
Желтая карточка
Л. Имнадзе
62'
Замена
С. Себай
️️️️
А. Щебетун
Замена
A. Mishov
️️️️
А. Архипов
61'
Желтая карточка
М. Николич
57'
40'
Желтая карточка
З. Нижич
35'
Желтая карточка
Р. Бригидо
ГОЛ! 1:0!
Н. Чучкич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
2
Марко Николич
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
5
Санжар Сатанов
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Кызыл-Жар
12
Александр Довгаль
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
29
Душан Йованчич
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
7
Plarent Fejzaj
ЦП
11
Леонардо Вака
ПВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
3-1-2-3-1
16
Василючек
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
10
5
Сатанов
13
Киреенко
24
Чучкич
70
Яколиш
9
Архипов
2-3-1-3-1
12
Довгаль
23
Нижич
55
Литвяков
8
Хасейн
5
Сабино
29
Йованчич
10
Бушман
14
Саулет
10
Имнадзе
91
Бригидо
25
Щебетун
10
7
7
10
70
Яколиш
11
Вака
11
Вака
70
Яколиш
9
Архипов
19
19
9
Архипов
14
Саулет
9
Абзалов
9
Абзалов
14
Саулет
10
Бушман
11
Дрльо
11
Дрльо
10
Бушман
25
Щебетун
15
Себай
15
Себай
25
Щебетун
Остались в запасе
Туран
Кызыл-Жар
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Туран - Кызыл-Жар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
10.09.2026
Туран
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
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