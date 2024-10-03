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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Ордабасы
Кызыл-Жар - Ордабасы: обзор матча 03 октября 2024
Кызыл-Жар
03.10.2024, четверг, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Ордабасы
82'
А. Беседин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Ордабасы
86'
Замена
Л. Квек
️️️️
Б. Исламхан
84'
Желтая карточка
Ш. Умаров
82'
ГОЛ! 0:1!
А. Беседин
77'
Замена
М. Федин
️️️️
С. Астанов
Замена
В. Сорокинс
️️️️
Ш. Абзалов
75'
Вторая желтая
Т. Мульдинов
73'
Замена
Р. Оспанов
️️️️
Р. Сабино
58'
57'
Замена
Г. Суюмбаев
️️️️
З. Шехович
57'
Замена
А. Беседин
️️️️
В. Садовский
57'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
Е. Макаренко
Желтая карточка
С. Себай
44'
40'
Желтая карточка
З. Шехович
Желтая карточка
Т. Мульдинов
26'
Замена
С. Себай
️️️️
А. Щебетун
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Ордабасы
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
2-2-2-3-1
32
Петров
8
Жаксыбаев
23
Нижич
29
Йованчич
5
Сабино
27
Березкин
10
Бушман
7
Мульдинов
9
Абзалов
14
Саулет
25
Щебетун
4-4-1-1
1
Игнатович
32
Пластун
23
Эрланов
2
Малый
3
Шехович
22
Астанов
96
Абикен
8
Макаренко
8
Тагыберген
9
Исламхан
90
Садовский
9
Абзалов
35
Сорокинс
35
Сорокинс
9
Абзалов
5
Сабино
8
Оспанов
8
Оспанов
5
Сабино
25
Щебетун
15
Себай
15
Себай
25
Щебетун
3
Шехович
5
Суюмбаев
5
Суюмбаев
3
Шехович
9
Исламхан
40
Квек
40
Квек
9
Исламхан
8
Макаренко
17
Умаров
17
Умаров
8
Макаренко
22
Астанов
11
Федин
11
Федин
22
Астанов
90
Садовский
41
Беседин
41
Беседин
90
Садовский
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Ордабасы
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
91
Рубен Бригидо
ЛВ
11
Андрия Дрльо
ПВ
Главный тренер
Али Алиев
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
91
Рубен Бригидо
ЛВ
11
Андрия Дрльо
ПВ
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Кызыл-Жар - Ордабасы
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
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