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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Атырау
Кызыл-Жар - Атырау: обзор матча 20 октября 2024
Кызыл-Жар
20.10.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Атырау
16'
Р. Сабино
66'
Р. Бригидо
79'
Е. Березкин
30'
А. Нойок
88'
А. Нойок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Атырау
90'
Замена
Е. Оралбай
️️️️
А. Нойок
88'
ГОЛ! 3:2!
А. Нойок
Замена
Р. Оспанов
️️️️
Р. Сабино
85'
80'
Замена
А. Адиль
️️️️
Н. Степанов
ГОЛ! 3:1!
Е. Березкин
79'
ГОЛ! 2:1!
Р. Бригидо
66'
Замена
Р. Бригидо
️️️️
Ш. Абзалов
60'
46'
Замена
С. Такулов
️️️️
Ж. Каямба
Замена
М. Хасейн
️️️️
З. Нижич
38'
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Нойок
ГОЛ! 1:0!
Р. Сабино
16'
6'
Желтая карточка
Н. Степанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
34
Якоб Новак
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Кызыл-Жар
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
Атырау
35
Владислав Саенко
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
77
Карим Смыков
ЦФ
2-2-2-3-1
32
Петров
8
Жаксыбаев
23
Нижич
29
Йованчич
5
Сабино
27
Березкин
10
Бушман
10
Имнадзе
9
Абзалов
14
Саулет
15
Себай
4-1-3-1-1
1
Хаткевич
19
Наджарян
6
Барбоза
18
Степанов
26
Керимжанов
55
Нойок
14
Жагоров
11
Каямба
34
Новак
7
Стасевич
14
Сигневич
23
Нижич
8
Хасейн
8
Хасейн
23
Нижич
5
Сабино
8
Оспанов
8
Оспанов
5
Сабино
9
Абзалов
91
Бригидо
91
Бригидо
9
Абзалов
11
Каямба
8
Такулов
8
Такулов
11
Каямба
18
Степанов
9
Адиль
9
Адиль
18
Степанов
55
Нойок
11
Оралбай
11
Оралбай
55
Нойок
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Атырау
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
11
Андрия Дрльо
ПВ
Главный тренер
Али Алиев
35
Владислав Саенко
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
77
Карим Смыков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
11
Андрия Дрльо
ПВ
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
77
Карим Смыков
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Кызыл-Жар - Атырау
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
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