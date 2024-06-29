Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Шахтер Караганда
Кызыл-Жар - Шахтер Караганда: обзор матча 29 июня 2024
Кызыл-Жар
29.06.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Шахтер Караганда
56'
А. Щебетун
90+1'
Л. Имнадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Шахтер Караганда
ГОЛ! 2:0!
Л. Имнадзе
90'
+1
Замена
Р. Оспанов
️️️️
Р. Сабино
88'
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
А. Щебетун
88'
85'
Желтая карточка
Р. Каньяс
Желтая карточка
Р. Бригидо
78'
Замена
И. Бугридзе
️️️️
Р. Бригидо
78'
67'
Замена
️️️️
А. Тюлюбай
ГОЛ! 1:0!
А. Щебетун
56'
Желтая карточка
М. Хасейн
51'
48'
Желтая карточка
Б. Савкив
Желтая карточка
А. Щебетун
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
5
Рафаэл Сабино
ОП
8
Мади Хасейн
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
77
Никола Богдановски
ПВ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
88
Рохер Каньяс
ОП
18
Абылайхан Назымханов
АП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Кызыл-Жар
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
17
Мирас Женис
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
20
Ираклий Бугридзе
ПВ
Шахтер Караганда
99
Данила Карпиков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
80
Хуан Асприлья
ЦФ
1-2-2-3-2
32
Петров
35
Сорокинс
5
Сабино
8
Хасейн
10
Бушман
27
Березкин
14
Саулет
10
Имнадзе
77
Богдановски
25
Щебетун
91
Бригидо
4-2-1-1
1
Цуприков
15
Савкив
2
Рыжук
5
Стаменкович
3
Толордава
44
Тюлюбай
88
Каньяс
18
Назымханов
10
Ашортия
5
Сабино
8
Оспанов
8
Оспанов
5
Сабино
25
Щебетун
7
Мульдинов
7
Мульдинов
25
Щебетун
91
Бригидо
20
Бугридзе
20
Бугридзе
91
Бригидо
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Шахтер Караганда
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
17
Мирас Женис
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
99
Данила Карпиков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
80
Хуан Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
17
Мирас Женис
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
80
Хуан Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Кызыл-Жар - Шахтер Караганда
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
Карасай
Новости команд
Все
Кызыл-Жар
Шахтер Караганда
«Кызыл-Жар» – «Улытау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кызыл-Жара» и «Улытау» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Иртыш Павлодар» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
9 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
«Кызыл-Жар» – «Улытау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кызыл-Жара» и «Улытау» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Иртыш Павлодар» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
9 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+