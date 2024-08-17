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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Кайрат
Кызыл-Жар - Кайрат: обзор матча 17 августа 2024
Кызыл-Жар
17.08.2024, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Кайрат
39'
А. Ульшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Кайрат
90'
+7
Желтая карточка
Э. Сантана
Вторая желтая
З. Нижич
90'
+1
85'
Замена
В. Швырев
️️️️
Ж. Пауло
Замена
М. Хасейн
️️️️
Ю. Бушман
82'
76'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
Е. Сейдахмет
Замена
А. Дрльо
️️️️
Р. Бригидо
66'
Замена
Р. Оспанов
️️️️
Д. Йованчич
66'
Замена
Ш. Абзалов
️️️️
А. Саулет
66'
62'
Замена
Ю. Станоев
️️️️
В. Громыко
Замена
С. Себай
️️️️
А. Щебетун
46'
Желтая карточка
Р. Сабино
41'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Ульшин
33'
Желтая карточка
И. Юлдошев
Желтая карточка
З. Нижич
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Кызыл-Жар
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
3-2-1-3-1
32
Петров
8
Жаксыбаев
23
Нижич
35
Сорокинс
29
Йованчич
5
Сабино
10
Бушман
91
Бригидо
10
Имнадзе
14
Саулет
25
Щебетун
3-2-1-1-3
1
Ульянов
44
Гадрани
15
Арад
14
Мартынович
28
Сорокин
6
Юлдошев
23
Ульшин
55
Громыко
11
Пауло
93
Сантана
22
Сейдахмет
10
Бушман
8
Хасейн
8
Хасейн
10
Бушман
29
Йованчич
8
Оспанов
8
Оспанов
29
Йованчич
14
Саулет
9
Абзалов
9
Абзалов
14
Саулет
91
Бригидо
11
Дрльо
11
Дрльо
91
Бригидо
25
Щебетун
15
Себай
15
Себай
25
Щебетун
22
Сейдахмет
18
Сергеев
18
Сергеев
22
Сейдахмет
11
Пауло
18
Швырев
18
Швырев
11
Пауло
55
Громыко
33
Станоев
33
Станоев
55
Громыко
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Кайрат
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Остались в запасе
8
Мирас Оматай
ЦП
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Кызыл-Жар - Кайрат
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
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1 : 5
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