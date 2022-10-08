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    Микки ван дер Харт - статистика

    #32 | Вратарь
    Имя Микки
    Фамилия ван дер Харт
    Команда Эммен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 июня 1994 (28 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
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