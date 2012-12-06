Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Монтейро
Статистика
Монтейро - статистика
Завершил карьеру
15 августа 1988 (38), Порту
#27 | Полузащитник
171 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕЛ
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
АЕЛ
3 : 0
06.12.2012
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Боруссия М
2 : 0
23.11.2012
АЕЛ
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Фенербахче
2 : 0
08.11.2012
АЕЛ
1' - 59'
Лига Европы, 3 тур
АЕЛ
0 : 1
25.10.2012
Фенербахче
1' - 90'
25'
Лига Европы, 2 тур
Марсель
5 : 1
04.10.2012
АЕЛ
1' - 90'
80'
Главные новости
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
1
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
4
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
8
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
14
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+