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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕЛ - Марсель
АЕЛ - Марсель: обзор матча 06 декабря 2012
АЕЛ
06.12.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
3 : 0
Завершен
Марсель
41'
О. Са
79'
Эдмар
82'
Д. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕЛ - Марсель
Желтая карточка
Х. Теофилу
90'
+1
Замена
А. Кириаку
️️️️
Д. Жуниор
90'
Замена
Х. Теофилу
️️️️
С. Парпас
84'
ГОЛ! 3:0!
Д. Жуниор
Пас отдал
Эдмар
82'
ГОЛ! 2:0!
Эдмар
Пас отдал
К. Диксон
79'
78'
Замена
К. Осеи
️️️️
У. Жобельо
74'
Замена
Л. Азуни
️️️️
К. Абдалла
Замена
Воухо
️️️️
О. Са
72'
63'
Замена
Ж. Сантьяго
️️️️
Б. Омрани
54'
Желтая карточка
Л. Реми
ГОЛ! 1:0!
О. Са
Пас отдал
Эдмар
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
32
Матиас Дегра
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
29
Эдвин Оуон
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
77
Деде
ОП
12
Мариос Николау
ЦП
17
Паулу Сержиу
ЦФ
84
Крис Диксон
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
21
Папе М'Боу
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
10
Уэсли Жобельо
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
АЕЛ
23
Исли Хиди
ВР
3
Майкон Даниэль Араужо
ЦЗ
15
Христос Теофилу
ЦЗ
45
Андреас Кириаку
ЦЗ
21
Марко Айроса
ПЗ
27
Монтейро
ЦП
99
Воухо
ЦФ
Марсель
40
Жульен Фабри
ВР
17
Гаэль Андоньян
ЦЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
19
Лоран Абержель
ОП
21
Кевин Осеи
ЦП
5
Ларри Азуни
ЦП
36
Жонатан Сантьяго
ЦФ
3-3-1-3
32
Дегра
5
Парпас
29
Оуон
22
Жуниор
19
Эдмар
77
Деде
23
Карлитуш
12
Николау
70
Са
84
Диксон
17
Сержиу
3-1-2-4
1
Брасильяно
2
Мендес
16
Фанни
2
Абдалла
24
Абдулла
21
М'Боу
5
Н'Диайе
14
Реми
29
Омрани
9
Распентино
10
Жобельо
5
Парпас
15
Теофилу
15
Теофилу
5
Парпас
70
Са
99
Воухо
99
Воухо
70
Са
22
Жуниор
45
Кириаку
45
Кириаку
22
Жуниор
29
Омрани
36
Сантьяго
36
Сантьяго
29
Омрани
10
Жобельо
21
Осеи
21
Осеи
10
Жобельо
2
Абдалла
5
Азуни
5
Азуни
2
Абдалла
Остались в запасе
АЕЛ
Марсель
3
Майкон Даниэль Араужо
ЦЗ
27
Монтейро
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
21
Марко Айроса
ПЗ
Главный тренер
Памбос Христодулу
19
Лоран Абержель
ОП
40
Жульен Фабри
ВР
17
Гаэль Андоньян
ЦЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
Главный тренер
Эли Боп
Остались в запасе
3
Майкон Даниэль Араужо
ЦЗ
27
Монтейро
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
21
Марко Айроса
ПЗ
Остались в запасе
19
Лоран Абержель
ОП
40
Жульен Фабри
ВР
17
Гаэль Андоньян
ЦЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Главный тренер
Эли Боп
Статистика матча АЕЛ - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Тсирион Атлитико Кентро
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