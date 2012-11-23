Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия М - АЕЛ
Боруссия М - АЕЛ: обзор матча 23 ноября 2012
Боруссия М
23.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
2 : 0
Завершен
АЕЛ
79'
И. Де Камарго
90+1'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - АЕЛ
ГОЛ! 2:0!
И. Де Камарго
90'
+1
85'
Замена
М. Константину
️️️️
Р. Мигел
Желтая карточка
О. Вендт
82'
ГОЛ! 1:0!
И. Де Камарго
79'
77'
Желтая карточка
Деде
Желтая карточка
П. Херрманн
77'
76'
Желтая карточка
Л. Бебе
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
74'
Замена
Г. Джака
️️️️
Т. Маркс
72'
Желтая карточка
Т. Янчке
71'
70'
Замена
К. Диксон
️️️️
С. Парпас
Замена
П. Млапа
️️️️
А. Ринг
63'
Желтая карточка
М. Штранцль
61'
44'
Желтая карточка
С. Парпас
42'
Желтая карточка
Карлитуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
АЕЛ
32
Матиас Дегра
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
21
Марко Айроса
ПЗ
77
Деде
ОП
20
Лусиано Бебе
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
12
Мариос Николау
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
АЕЛ
23
Исли Хиди
ВР
15
Христос Теофилу
ЦЗ
3
Майкон Даниэль Араужо
ЦЗ
27
Монтейро
ЦП
19
Михалис Константину
ЦФ
84
Крис Диксон
ЦФ
17
Паулу Сержиу
ЦФ
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
18
Домингес
24
Янчке
6
Нордтвейт
17
Вендт
39
Штранцль
18
Аранго
4
Ринг
14
Маркс
7
Херрманн
9
Ханке
3-3-3-1
32
Дегра
23
Карлитуш
5
Парпас
22
Жуниор
21
Айроса
77
Деде
19
Эдмар
20
Бебе
17
Мигел
12
Николау
70
Са
14
Маркс
34
Джака
34
Джака
14
Маркс
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
4
Ринг
26
Млапа
26
Млапа
4
Ринг
17
Мигел
19
Константину
19
Константину
17
Мигел
5
Парпас
84
Диксон
84
Диксон
5
Парпас
Остались в запасе
Боруссия М
АЕЛ
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
17
Паулу Сержиу
ЦФ
15
Христос Теофилу
ЦЗ
3
Майкон Даниэль Араужо
ЦЗ
27
Монтейро
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
Главный тренер
Памбос Христодулу
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
17
Паулу Сержиу
ЦФ
15
Христос Теофилу
ЦЗ
3
Майкон Даниэль Араужо
ЦЗ
27
Монтейро
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Памбос Христодулу
Статистика матча Боруссия М - АЕЛ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
АЕЛ
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
25 июня
40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался
16 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+