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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - АЕЛ
Марсель - АЕЛ: обзор матча 04 октября 2012
Марсель
04.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
5 : 1
Завершен
АЕЛ
42'
Р. Фанни
61'
Л. Мендес
76'
Л. Реми
90'
А. Жиньяк
90+2'
Л. Реми
22'
Э. Оуон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - АЕЛ
90'
+3
Желтая карточка
Х. Теофилу
ГОЛ! 5:1!
Л. Реми
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
А. Жиньяк
Пас отдал
Л. Реми
90'
89'
Замена
О. Са
️️️️
Воухо
Желтая карточка
Д. Бартон
88'
Замена
П. М'Боу
️️️️
Н. Н'Кулу
83'
80'
Желтая карточка
Монтейро
78'
Замена
М. Константину
️️️️
М. Николау
77'
Замена
С. Парпас
️️️️
Карлитуш
ГОЛ! 3:1!
Л. Реми
76'
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Ф. Распентино
69'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мендес
Пас отдал
М. Вальбуэна
61'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Р. Абдулла
53'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фанни
Пас отдал
Л. Мендес
42'
36'
Желтая карточка
Д. Жуниор
Желтая карточка
Б. Ало
35'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
35'
22'
ГОЛ! 0:1!
Э. Оуон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
8
Джоуи Бартон
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
АЕЛ
32
Матиас Дегра
ВР
29
Эдвин Оуон
ЦЗ
15
Христос Теофилу
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
77
Деде
ОП
20
Лусиано Бебе
ЦП
27
Монтейро
ЦП
12
Мариос Николау
ЦП
17
Паулу Сержиу
ЦФ
99
Воухо
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
22
Сенах Манго
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
21
Папе М'Боу
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
АЕЛ
23
Исли Хиди
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
21
Марко Айроса
ПЗ
17
Руи Мигел
ЦП
19
Михалис Константину
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
4-2-1-3
30
Манданда
16
Фанни
63
Н'Кулу
2
Мендес
2
Ало
24
Абдулла
77
Каборе
8
Бартон
14
Реми
9
Распентино
10
Айю
4-1-3-2
32
Дегра
23
Карлитуш
15
Теофилу
22
Жуниор
29
Оуон
77
Деде
20
Бебе
27
Монтейро
12
Николау
99
Воухо
17
Сержиу
63
Н'Кулу
21
М'Боу
21
М'Боу
63
Н'Кулу
24
Абдулла
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
24
Абдулла
9
Распентино
10
Жиньяк
10
Жиньяк
9
Распентино
12
Николау
19
Константину
19
Константину
12
Николау
23
Карлитуш
5
Парпас
5
Парпас
23
Карлитуш
99
Воухо
70
Са
70
Са
99
Воухо
Остались в запасе
Марсель
АЕЛ
22
Сенах Манго
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Эли Боп
23
Исли Хиди
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
21
Марко Айроса
ПЗ
17
Руи Мигел
ЦП
Главный тренер
Памбос Христодулу
Остались в запасе
22
Сенах Манго
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
Остались в запасе
23
Исли Хиди
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
21
Марко Айроса
ПЗ
17
Руи Мигел
ЦП
Главный тренер
Эли Боп
Главный тренер
Памбос Христодулу
Статистика матча Марсель - АЕЛ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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