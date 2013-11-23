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Дмитрий Кириченко
Статистика
Дмитрий Кириченко - статистика
Завершил карьеру
17 января 1977 (49)
#10 | Нападающий
174 см | 73 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1999
Чемпионат России 1998
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мордовия
11
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Мордовия
4 : 2
23.11.2013
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Мордовия
1 : 0
10.11.2013
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Енисей
2 : 4
03.11.2013
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Мордовия
2 : 0
27.10.2013
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
0 : 3
23.10.2013
Мордовия
1' - 58'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Арсенал
0 : 0
18.10.2013
Мордовия
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Мордовия
1 : 0
13.10.2013
Торпедо
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
1 : 1
07.10.2013
Мордовия
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Мордовия
1 : 0
01.10.2013
Салют
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
1 : 1
22.09.2013
Мордовия
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Мордовия
1 : 0
16.09.2013
Балтика
46' - 83'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.08.2013
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Мордовия
3 : 0
23.08.2013
Ангушт
67' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Уфа
3 : 0
18.08.2013
Мордовия
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
4 : 0
12.08.2013
Химик
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
3 : 0
07.08.2013
Мордовия
45' - 90'
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