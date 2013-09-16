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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Балтика
Мордовия - Балтика: обзор матча 16 сентября 2013
Мордовия
16.09.2013, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
58'
А. Димидко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Балтика
Замена
М. Терентьев
️️️️
Д. Кириченко
83'
76'
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Зюзинс
Замена
А. Хубутия
️️️️
М. Будников
68'
ГОЛ! 1:0!
А. Димидко
58'
Желтая карточка
В. Пономарев
49'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
М. Маркин
46'
Замена
М. Будников
️️️️
В. Божович
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
47
Андрей Сальников
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
3-1-4-2
1
Коченков
12
Божович
40
Перендиа
19
Пономарев
11
Пазин
9
Мухаметшин
8
Бобер
2
Димидко
88
Иванов
48
Луценко
93
Маркин
3-2-2-3
1
Колинько
81
Зимулька
23
Васильев
3
Плопа
89
Стоцкий
55
Крючков
8
Чиркин
17
Зюзинс
45
Вотинов
15
Скавыш
8
Сысуев
Кириченко
37
Терентьев
37
Терентьев
Кириченко
Будников
35
Хубутия
35
Хубутия
Будников
12
Божович
22
Будников
22
Будников
12
Божович
93
Маркин
10
Кириченко
10
Кириченко
93
Маркин
17
Зюзинс
17
Гацко
17
Гацко
17
Зюзинс
Остались в запасе
Мордовия
Балтика
34
Игорь Крутов
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
47
Андрей Сальников
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
34
Игорь Крутов
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Остались в запасе
47
Андрей Сальников
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Мордовия - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
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