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Хосе Мари
Статистика
Хосе Мари - статистика
Завершил карьеру
6 декабря 1987 (38), Рота
#6 | Полузащитник
183 см
Испания
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Испания. Кубок 2022/2023
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Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 22 тур
Кадис
0 : 0
28.01.2024
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 0
19.01.2024
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
1 : 1
10.12.2023
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
1 : 1
04.12.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
1 : 1
29.11.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0 : 3
26.11.2023
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 0
06.11.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Кадис
2 : 2
28.10.2023
Севилья
Был в запасе
4'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
2 : 0
23.10.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Кадис
0 : 1
07.10.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
3 : 2
01.10.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Кадис
0 : 0
27.09.2023
Райо Вальекано
83' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
3 : 0
16.09.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Кадис
3 : 1
01.09.2023
Вильярреал
90' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Кадис
1 : 1
26.08.2023
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
2 : 0
20.08.2023
Кадис
86' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
1 : 0
14.08.2023
Алавес
Был в запасе
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