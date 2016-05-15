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Пако Монтанье
Статистика
Пако Монтанье - статистика
Завершил карьеру
8 октября 1986 (39), Кастельон
#18 | Полузащитник
172 см | 73 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
4 : 2
15.05.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
5 : 0
08.05.2016
Эспаньол
72' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
22.04.2016
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Гранада
1 : 1
14.03.2016
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
0 : 3
03.03.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
2 : 4
27.02.2016
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 0
20.02.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал
6 : 0
31.01.2016
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
3 : 1
17.01.2016
Эспаньол
72' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
08.11.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
3 : 0
23.10.2015
Эспаньол
65' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
1 : 3
17.10.2015
Эспаньол
71' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 2
03.10.2015
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
0 : 6
12.09.2015
Реал
46' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
3 : 1
28.08.2015
Эспаньол
1' - 57'
30'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
1 : 0
22.08.2015
Хетафе
1' - 90'
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