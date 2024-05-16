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Динамо Хьюстон
Эктор Эррера
Новости
€ 600 тыс
Эктор Эррера - новости
Динамо Хьюстон
19 апреля 1990 (36), Тихуана
#16 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Мексика
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Трансферы
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
«Атлетико» объявил об уходе Суареса
2022.05.15 23:26
1
Эррера летом бесплатно перейдет из «Атлетико» в хьюстонское «Динамо»
2022.03.03 07:32
«Рома» заинтересована в полузащитнике «Атлетико» Эррере
2022.02.28 10:27
Симеоне, Гризманн, Коке, Фелиш и Эррера заразились коронавирусом
2021.12.30 18:17
Рибалта: «Дракслер никогда не был в списках «Зенита», Де Пауль слишком дорого стоит, интерес к Черышеву – неправда»
2020.11.30 19:51
3
«Атлетико» может продать Эрреру в «Зенит» за 6-8 миллионов
2020.11.07 11:33
9
Todofichajes: «Зенит» сделал официальное предложение по 30-летнему игроку «Атлетико» Эррере
2020.10.02 22:29
14
Хавбек «Атлетико» Эррера может перейти в «Зенит»
2020.09.30 12:44
17
Эрррера – о Роналду и Месси: «Это два лучших игрока в мире и в истории футбола»
2020.05.08 09:01
Триппьер, Корреа, Эррера – в старте «Атлетико» на матч с «Байером»
2019.10.22 18:46
Полузащитник Эктор Эррера стал игроком «Атлетико»
2019.07.03 19:10
3
«Атлетико» подпишет полузащитника «Порту» Эрреру
2019.03.18 20:49
4
AS: Эррера летом перейдет из «Порту» в «Атлетико»
2019.03.09 08:30
1
Пепе и Эктор Эррера не помогут «Порту» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
2019.03.07 09:55
2
Капитан «Порту» Эррера согласился перейти в «Интер»
2019.01.07 09:23
1
«Ювентус» претендует на хавбека «Порту» Эрреру
2018.11.19 11:04
1
Видео
Гол Фарфана не спас «Локомотив» от разгрома в Порту
2018.11.07 01:23
14
Лопетеги провел встречу с капитаном «Порту» Эррерой
2018.09.13 08:29
1
«Лион» сделал предложение «Порту» по Эррере
2018.07.24 10:18
1
В «Порту» готовы отпустить Эрреру за 40 миллионов
2016.11.11 11:58
1
«Наполи» готов купить Эрреру за 25 миллионов
2016.07.30 08:27
«Наполи» больше не интересен Витсель
2016.06.29 10:07
1
«Ливерпуль» договорился с «Порту» о трансфере Эрреры
2016.06.06 23:23
«Наполи» ведет переговоры о переходе полузащитника «Порту»
2016.06.06 12:17
«Наполи» пытается подписать полузащитника «Порту»
2016.01.05 11:47
«Зенит» начал искать замену Витселю
2015.08.07 13:08
9
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
2
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
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Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
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Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
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Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
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