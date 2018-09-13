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    Лопетеги провел встречу с капитаном «Порту» Эррерой

    Руководство «Реала» следит за капитаном «Порту» Эктором Эррерой.

    Несколько дней назад главный тренер испанского клуба Хулен Лопетеги встретился с полузащитником сборной Мексики. Они знакомы друг с другом по совместной работе в «Порту». Специалист узнавал мнение хавбека относительно переезда в Мадрид.

    Действующий контракт Эрреры с португальским клубом истекает следующим летом. Стороны не могут договориться о его продлении. По этой причине мексиканец следующим летом станет свободным агентом.

    В «Реале» его рассматривают в качестве потенциальной замены Матео Ковачичу, который проводит сезон в аренде в «Челси».

    Источник: AS

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    13.09.2018 08:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 13 сентября 2018, 09:47

      проходняк

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