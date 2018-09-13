Лопетеги провел встречу с капитаном «Порту» Эррерой

Руководство «Реала» следит за капитаном «Порту» Эктором Эррерой.

Несколько дней назад главный тренер испанского клуба Хулен Лопетеги встретился с полузащитником сборной Мексики. Они знакомы друг с другом по совместной работе в «Порту». Специалист узнавал мнение хавбека относительно переезда в Мадрид.

Действующий контракт Эрреры с португальским клубом истекает следующим летом. Стороны не могут договориться о его продлении. По этой причине мексиканец следующим летом станет свободным агентом.

В «Реале» его рассматривают в качестве потенциальной замены Матео Ковачичу, который проводит сезон в аренде в «Челси».