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    «Лион» сделал предложение «Порту» по Эррере

    Полузащитник «Порту» и сборной Мексики Эктор Эррера заинтересовал «Лион», сообщает Paris United.

    Французы уже сделали предложение своим португальским коллегам на предмет перехода 28-летнего футболиста. В «Порту» рассматривают все поступившие варианты трансфера.

    Известно, что в услугах мексиканца ранее был заинтересован «Интер».

    Эррера выступает за «Порту» с 2013 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.

    В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2018 10:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 25 июля 2018, 12:13

      лион предложил 30, порту просят 40

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