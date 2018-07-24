«Лион» сделал предложение «Порту» по Эррере

Полузащитник «Порту» и сборной Мексики Эктор Эррера заинтересовал «Лион», сообщает Paris United.

Французы уже сделали предложение своим португальским коллегам на предмет перехода 28-летнего футболиста. В «Порту» рассматривают все поступившие варианты трансфера.

Известно, что в услугах мексиканца ранее был заинтересован «Интер».

Эррера выступает за «Порту» с 2013 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.

В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил три гола.