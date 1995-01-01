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    Эррера летом бесплатно перейдет из «Атлетико» в хьюстонское «Динамо»

    «Динамо» из Хьюстона объявило о переходе полузащитника «Атлетико» Эктора Эрреры.

    31-летний футболист присоединится к новой команде по окончании этого сезона, когда истечет его контракт с мадридцами.

    Мексиканец подписал предварительное соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го.

    • В этом сезоне Эррера провел 20 матчей за «Атлетико».
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: сайт «Динамо» Хьюстон

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