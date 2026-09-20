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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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€ 600 тыс

Эктор Эррера - статистика

Динамо Хьюстон
19 апреля 1990 (36), Тихуана
#16 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Мексика
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 82'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
65' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
10.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 80'
54'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
1' - 75'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
23
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 82'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
65' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
10.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 80'
54'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
1' - 75'
США. МЛС, 21 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
20.08.2026
Динамо Хьюстон
1' - 75'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
08.08.2026
Динамо Хьюстон
1' - 89'
США. МЛС, 19 тур
Канзаc Сити
0 : 2
02.08.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Динамо Хьюстон
3 : 0
26.07.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
23.07.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 78'
40'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 78'
США. МЛС, 14 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.05.2026
Ванкувер Уайткепс
85' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
14.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
11.05.2026
Динамо Хьюстон
82' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
03.05.2026
Колорадо
63' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Остин
2 : 0
26.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 75'
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
23.04.2026
Сан-Диего
75' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
0 : 1
19.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 81'
75'
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
6 : 2
12.04.2026
Динамо Хьюстон
60' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
05.04.2026
Сиэтл
88' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Даллас
4 : 3
22.03.2026
Динамо Хьюстон
1' - 86'
США. МЛС, 4 тур
Динамо Хьюстон
3 : 2
15.03.2026
Портленд
46' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
01.03.2026
Лос-Анджелес
76' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
22.02.2026
Чикаго Файр
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