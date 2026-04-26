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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Динамо Хьюстон
Остин - Динамо Хьюстон: обзор матча 26 апреля 2026
Остин
26.04.2026, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 10 тур
2 : 0
Ответный матч – 26.07.2026
Завершен
Динамо Хьюстон
13'
Д. Нельсон
45+2'
М. Узуни
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Динамо Хьюстон
Завершен
90'
+4'
Замена
Бесард Сабович
️️️️➡️️
Факундо Торрес
84'
Замена
Джон Белл
️️️️➡️️
Гилерме Биро
83'
82'
Замена
Ибрахим Алию
️️️️➡️️
Felipe
80'
Желтая карточка
Лоуренс Эннали
75'
Замена
Ник Марканич
️️️️➡️️
Эктор Эррера
Желтая карточка
Факундо Торрес
72'
Желтая карточка
Миккел Деслер
70'
Замена
Calvin Fodrey
️️️️➡️️
Кристиан Рамирес
66'
Замена
Nicolas Dubersarsky
️️️️➡️️
Илие Санчес
65'
Желтая карточка
Joseph Rosales
59'
55'
Замена
Диадай Самассеку
️️️️➡️️
Артур
55'
Замена
Джек МакГлинн
️️️️➡️️
Сэм Винс
46'
Замена
Антонио Карлос
️️️️➡️️
Agustin Resch
ГОЛ! 2:0!
Мюрто Узуни
Пас отдал
Joseph Rosales
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Артур
45'
+4'
Замена
Джон Галлахер
️️️️➡️️
Джейден Нельсон
40'
Травма
Джейден Нельсон
39'
Желтая карточка
Брендан Хайнс-Айк
27'
ГОЛ! 1:0!
Джейден Нельсон
Пас отдал
Факундо Торрес
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Остин
1
Brad Stuver
ВР
29
Гилерме Биро
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
6
Илие Санчес
(К)
ОП
30
Joseph Rosales
ЦП
7
Джейден Нельсон
ЛВ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Динамо Хьюстон
31
Джонатан Бонд
ВР
13
Сэм Винс
ЛЗ
34
Agustin Resch
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
6
Артур
(К)
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
20
Гилерме
ПВ
11
Лоуренс Эннали
ЛФ
10
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остин
12
Damian Las
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
6
Джон Белл
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
19
Calvin Fodrey
ЦП
20
Nicolas Dubersarsky
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
38
Ervin Torres
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
Динамо Хьюстон
1
Джимми Маурер
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
30
Агустин Боусат
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Джек МакГлинн
ЦП
24
Ибрахим Алию
ЦФ
17
Ник Марканич
РФ
4-1-1-3-1
1
29
Биро
5
Сваток
4
Хайнс-Айк
3
Деслер
6
Санчес
30
11
Торрес
10
Узуни
7
Нельсон
21
Рамирес
4-1-2-1-2
31
Бонд
34
28
Святченко
36
13
Винс
6
Артур
19
Богуш
16
Эррера
20
Гилерме
10
Понсе
11
Эннали
29
Биро
6
Белл
6
Белл
29
Биро
21
Рамирес
19
19
21
Рамирес
6
Санчес
20
20
6
Санчес
11
Торрес
14
Сабович
14
Сабович
11
Торрес
7
Нельсон
17
Галлахер
17
Галлахер
7
Нельсон
34
3
Карлос
3
Карлос
34
6
Артур
18
Самассеку
18
Самассеку
6
Артур
13
Винс
8
МакГлинн
8
МакГлинн
13
Винс
36
24
Алию
24
Алию
36
16
Эррера
17
Марканич
17
Марканич
16
Эррера
Остались в запасе
Остин
Динамо Хьюстон
12
Damian Las
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
38
Ervin Torres
ЦП
Главный тренер
Джош Волфф
1
Джимми Маурер
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
30
Агустин Боусат
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
38
Ervin Torres
ЦП
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
30
Агустин Боусат
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Бен Ольсен
Остин
Точно не сыграют
Роберт Тэйлор
ЦП
Даниэль Перейра
ЦП
Брэндон Васкес
ЦФ
Оуэн Вольф
ЦП
Динамо Хьюстон
Точно не сыграют
Лукас Халтер
ЦЗ
Ондржей Лингр
ЦП
Статистика матча Остин - Динамо Хьюстон
4
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
12
Офсайды
0
2
Количество передач
427
508
Сейвы
5
2
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.66
xGP (предотвращенные голы)
-0.62
-0.62
Информация о матче
Главный судья:
Алексис да Силва
Стадион:
Q2
Посещаемость:
20738
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