Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    AS: Эррера летом перейдет из «Порту» в «Атлетико»

    Полузащитник «Порту» Эктор Эррера летом сменит клуб и перейдет в мадридский «Атлетико». Такой информацией обладает испанское издание AS.

    Соглашение между сторонами уже достигнуто. Мексиканец выступает за португальцев с 2013 года.

    • В текущем сезоне Эррера провел 42 матча, забил семь голов, сделал две результативные передачи.
    • Игрок выступает за сборную Мексики.
    • Главное достижение в карьере – победа в Золотом кубке КОНКАКАФ.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2019 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 9 марта 2019, 11:20

      Этот игрок как раз для Атлетико! Настоящий, чистокровный индеец, латинос!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11