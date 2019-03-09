AS: Эррера летом перейдет из «Порту» в «Атлетико»

Этот игрок как раз для Атлетико! Настоящий, чистокровный индеец, латинос!
Полузащитник «Порту» Эктор Эррера летом сменит клуб и перейдет в мадридский «Атлетико». Такой информацией обладает испанское издание AS.
Соглашение между сторонами уже достигнуто. Мексиканец выступает за португальцев с 2013 года.
- В текущем сезоне Эррера провел 42 матча, забил семь голов, сделал две результативные передачи.
- Игрок выступает за сборную Мексики.
- Главное достижение в карьере – победа в Золотом кубке КОНКАКАФ.