Эрррера – о Роналду и Месси: «Это два лучших игрока в мире и в истории футбола»

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Противостояние Криштиану и Лео – лучшее в мире. Я обожаю и уважаю каждого из них, но выберу Месси. У него врожденный талант. Я понимаю все достижения Криштиану, потому что он много работал, чтобы стать тем, кто он есть, но я выберу талант Месси.

Я не так часто играл против них, но думаю, что Месси – более сложный соперник. Ты не знаешь, что он сделает через секунду.

Это два лучших игрока в мире и в истории футбола. Они заслуживают уважения и восхищения», – заявил Эррера.