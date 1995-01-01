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    Эрррера – о Роналду и Месси: «Это два лучших игрока в мире и в истории футбола»

    Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Противостояние Криштиану и Лео – лучшее в мире. Я обожаю и уважаю каждого из них, но выберу Месси. У него врожденный талант. Я понимаю все достижения Криштиану, потому что он много работал, чтобы стать тем, кто он есть, но я выберу талант Месси.

    Я не так часто играл против них, но думаю, что Месси – более сложный соперник. Ты не знаешь, что он сделает через секунду.

    Это два лучших игрока в мире и в истории футбола. Они заслуживают уважения и восхищения», – заявил Эррера.

    • Месси выигрывал «Золотой мяч» шесть раз, Роналду – пять.
    • На клубном уровне аргентинец завоевал 34 трофея, португалец – 28.
    • Со сборной Роналду взял Евро-2016 и Лигу наций-2019, Месси – Олимпиаду-2008.

    Источник: GQ

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