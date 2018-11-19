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    «Ювентус» претендует на хавбека «Порту» Эрреру

    «Ювентус» поборется за полузащитника «Порту» и сборной Мексики Эктора Эрреру.

    Действующий контракт 28-летнего полузащитника истекает предстоящим летом. Переговоры о его продлении ведутся, но уже зимой Эррера получит право вести переговоры и с другими клубами.

    «Ювентус» готов дождаться лета, если зимой получится подписать с футболистом предварительное соглашение.

    В услугах мексиканца заинтересованы «Рома», «Милан» и «Арсенал». Он перешел в «Порту» в 2013 году за 11 миллионов евро.

    Источник: Record

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    19.11.2018 11:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 12:48

      Сватовство игроков идёт полным ходом в разные клубы...

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