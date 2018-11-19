«Ювентус» претендует на хавбека «Порту» Эрреру

«Ювентус» поборется за полузащитника «Порту» и сборной Мексики Эктора Эрреру.

Действующий контракт 28-летнего полузащитника истекает предстоящим летом. Переговоры о его продлении ведутся, но уже зимой Эррера получит право вести переговоры и с другими клубами.

«Ювентус» готов дождаться лета, если зимой получится подписать с футболистом предварительное соглашение.

В услугах мексиканца заинтересованы «Рома», «Милан» и «Арсенал». Он перешел в «Порту» в 2013 году за 11 миллионов евро.