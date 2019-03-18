«Атлетико» подпишет полузащитника «Порту» Эрреру

Полузащитник «Порту» Эктор Эррера и «Атлетико» согласовали условия трансфера, сообщает O Jogo.

В июне 28-летний футболист получит статус свободного агента и перейдет в мадридский клуб бесплатно. Игрок сборной Мексики подпишет контракт сроком на пять лет.