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    «Атлетико» подпишет полузащитника «Порту» Эрреру

    Полузащитник «Порту» Эктор Эррера и «Атлетико» согласовали условия трансфера, сообщает O Jogo.

    В июне 28-летний футболист получит статус свободного агента и перейдет в мадридский клуб бесплатно. Игрок сборной Мексики подпишет контракт сроком на пять лет.

    • Эррера проводит 5 сезон за «Порту».
    • Единственный трофей – чемпионство Португалии прошлого сезона.
    • В 44 матчах забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
    • Эррера и защитник Пепе пропустят 1/4 финала Лиги чемпионов из-за перебора карточек.
    • Соперником команды Сержиу Консейсау стал «Ливерпуль».

    Источник: O Jogo

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    18.03.2019 20:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1905

      САДЫЧОК 11 часов назад

      Отличный игрок !

      0
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      Рейтинг: +242

      VVadic 11 часов назад

      Свободный агент - вообще отлично. Потом можно Монако миллионов за 40 толкнуть))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4616

      Skull_Boy 13 часов назад

      28 лет какие 5 лет, максимум кое как отыграет сезон на лавке и летом следующего года продадут в китай или в сша

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +62580

      Рубик Докоян 13 часов назад

      Как-то для "Порту" это не свойственно. Всегда продают игроков за хорошие деньги, а тут...

      1
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