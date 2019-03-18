«Атлетико» подпишет полузащитника «Порту» Эрреру

Отличный игрок !
Полузащитник «Порту» Эктор Эррера и «Атлетико» согласовали условия трансфера, сообщает O Jogo.
В июне 28-летний футболист получит статус свободного агента и перейдет в мадридский клуб бесплатно. Игрок сборной Мексики подпишет контракт сроком на пять лет.
- Эррера проводит 5 сезон за «Порту».
- Единственный трофей – чемпионство Португалии прошлого сезона.
- В 44 матчах забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
- Эррера и защитник Пепе пропустят 1/4 финала Лиги чемпионов из-за перебора карточек.
- Соперником команды Сержиу Консейсау стал «Ливерпуль».