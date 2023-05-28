Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Борха Гарсия
Статистика
Борха Гарсия - статистика
Завершил карьеру
2 ноября 1990 (35), Мадрид
#10 | Полузащитник
173 см | 72 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Жирона
1 : 2
28.05.2023
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Жирона
2 : 0
16.04.2023
Эльче
1' - 14'
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
0 : 0
10.04.2023
Жирона
1' - 46'
Испания. Примера, 27 тур
Жирона
2 : 1
01.04.2023
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
2 : 2
18.03.2023
Жирона
1' - 89'
Испания. Примера, 25 тур
Жирона
0 : 1
13.03.2023
Атлетико
1' - 65'
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
3 : 2
04.03.2023
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
2 : 3
26.02.2023
Жирона
1' - 71'
Испания. Примера, 22 тур
Жирона
6 : 2
17.02.2023
Альмерия
1' - 83'
59'
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2 : 0
10.02.2023
Жирона
1' - 46'
Испания. Примера, 20 тур
Жирона
1 : 0
05.02.2023
Валенсия
1' - 78'
64'
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
0 : 1
28.01.2023
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
1 : 0
22.01.2023
Жирона
75' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Жирона
2 : 1
14.01.2023
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
2 : 2
07.01.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Жирона
2 : 2
29.12.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Главные новости
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
3
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+