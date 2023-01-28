Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Барселона
Жирона - Барселона: обзор матча 28 января 2023
Жирона
28.01.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
61'
Педри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Барселона
88'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Рафинья
Замена
И. Мартин
️️️️
Хуанпе
81'
Замена
Х. Рока
️️️️
Р. Рикельме
81'
81'
Замена
А. Бальде
️️️️
А. Фати
Желтая карточка
А. Мартинес
74'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Я. Коуто
71'
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
70'
61'
ГОЛ! 0:1!
Педри
Пас отдал
Ж. Альба
Замена
В. Фернандес
️️️️
Я. Эррера
59'
49'
Желтая карточка
Гави
46'
Замена
Ж. Альба
️️️️
М. Алонсо
45'
+3
Желтая карточка
Педри
Желтая карточка
В. Кастелланос
45'
43'
Желтая карточка
А. Фати
26'
Замена
Педри
️️️️
У. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Рафинья
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
73
Хоэль Рока
ЛВ
10
Борха Гарсия
АП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Педри
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
3-2-3-1-1
13
Газзанига
22
Мартинес
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
3
Гутьеррес
27
Коуто
21
Ромеу
21
Эррера
24
Гарсия
17
Рикельме
11
Кастелланос
4-1-2-3
1
тер Стеген
24
Гарсия
33
Араухо
23
Кунде
3
Алонсо
5
Бускетс
6
Гави
21
де Йонг
10
Дембеле
11
Рафинья
31
Фати
6
Хуанпе
23
Мартин
23
Мартин
6
Хуанпе
27
Коуто
19
Вилья
19
Вилья
27
Коуто
17
Рикельме
73
Рока
73
Рока
17
Рикельме
21
Эррера
17
Фернандес
17
Фернандес
21
Эррера
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
31
Фати
3
Бальде
3
Бальде
31
Фати
3
Алонсо
18
Альба
18
Альба
3
Алонсо
10
Дембеле
8
Педри
8
Педри
10
Дембеле
11
Рафинья
19
Кессье
19
Кессье
11
Рафинья
Остались в запасе
Жирона
Барселона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
10
Борха Гарсия
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
10
Борха Гарсия
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Жирона - Барселона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Новости команд
Все
Жирона
Барселона
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 17:40
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
Вчера, 11:25
5
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 17:40
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
Вчера, 11:25
5
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+