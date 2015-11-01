Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евгений Поварницын - статистика

Завершил карьеру
14 декабря 1992 (33)
#15 | Нападающий
174 см | 76 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимп-Долгопрудный
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
01.11.2015
Москва
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
Карелия
1 : 2
26.10.2015
Олимп-Долгопрудный
1' - 59'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 1
21.10.2015
Псков
83' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
ЦРФСО
0 : 0
17.10.2015
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 0
11.10.2015
Коломна
66' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Спартак К
1 : 3
05.10.2015
Олимп-Долгопрудный
85' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 2
01.10.2015
Торпедо Вл
1' - 64'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Сочи
1 : 3
27.09.2015
Олимп-Долгопрудный
1' - 58'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
08.09.2015
Домодедово
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Волга
1 : 1
01.09.2015
Олимп-Долгопрудный
1' - 70'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
25.08.2015
Знамя Труда
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Москва
0 : 1
12.08.2015
Олимп-Долгопрудный
1' - 57'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Олимп-Долгопрудный
3 : 2
04.08.2015
Карелия
1' - 56'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Псков
3 : 1
28.07.2015
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
20.07.2015
Строгино
1' - 90'
Главные новости
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
1
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+