Игорь Курбанов - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Курбанов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 1993 (29 лет)
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Курбанов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -46'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)