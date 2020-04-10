Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вадим Страшкевич - статистика

Завершил карьеру
21 апреля 1994 (32)
#27 | Защитник
177 см | 72 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпаты
11
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Карпаты
2 : 2
10.04.2016
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Заря
4 : 1
02.04.2016
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Шахтер
3 : 0
03.12.2015
Карпаты
69' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Карпаты
4 : 1
28.11.2015
Олимпик
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Сталь
1 : 1
22.11.2015
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
07.11.2015
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
31.10.2015
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Карпаты
1 : 3
18.10.2015
Ворскла
1' - 56'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Говерла
0 : 2
04.10.2015
Карпаты
1' - 82'
52'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Карпаты
0 : 2
27.09.2015
Волынь
46' - 90'
85'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Александрия
4 : 1
20.09.2015
Карпаты
46' - 90'
64'
87'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
13.09.2015
Заря
84' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо К
3 : 0
15.08.2015
Карпаты
61' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Карпаты
4 : 0
08.08.2015
Черноморец
59' - 90'
75'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Олимпик
0 : 1
01.08.2015
Карпаты
59' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Карпаты
1 : 0
25.07.2015
Сталь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Металлист
2 : 0
18.07.2015
Карпаты
19' - 90'
Главные новости
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
3
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
10
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
2
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+