Денис Масютин - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Масютин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Масютин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|16
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2016
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|06.05.2016
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|23.04.2016
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:4
|Динамо (мол) (Москва)
|15.04.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|02.04.2016
|85' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|18.03.2016
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|05.03.2016
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|03.12.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|28.11.2015
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|20.11.2015
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|07.11.2015
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|30.10.2015
|53' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|24.10.2015
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|03.10.2015
|1' -84'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|82' 84'
|25.09.2015
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|19.09.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|11.09.2015
|1' -76'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.08.2015
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.08.2015
|56' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|08.08.2015
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|31.07.2015
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|23.07.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|89'
|17.07.2015
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:0
|Рубин (мол) (Казань)