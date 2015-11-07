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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
Краснодар (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 07 ноября 2015
Краснодар (мол)
07.11.2015, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА (мол)
61'
Д. Квеквескири
41'
Ф. Чалов
69'
А. Эктов
90+3'
А. Гордюшенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
А. Гордюшенко
Замена
Д. Бочкарёв
️️️️
И. Парадин
86'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Голубев
83'
79'
Замена
М. Соловьев
️️️️
А. Макаров
Замена
А. Сергеев
️️️️
Е. Назаров
76'
75'
Замена
Н. Касаткин
️️️️
А. Эктов
69'
ГОЛ! 1:2!
А. Эктов
67'
Замена
К. Леонов
️️️️
Т. Жамалетдинов
ГОЛ! 1:1!
Д. Квеквескири
61'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
А. Шишкин
54'
Желтая карточка
Е. Назаров
47'
46'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
Ф. Чалов
46'
Замена
Д. Глухов
️️️️
Х. Хосонов
46'
Замена
К. Кучаев
️️️️
И. Маклаков
Замена
И. Игнатьев
️️️️
А. Вершинин
46'
Замена
Д. Адамов
️️️️
Д. Горячкин
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чалов
33'
Желтая карточка
Т. Жамалетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
97
Алексей Шишкин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
14
Денис Васенин
ЦФ
95
Аслан Вершинин
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
11
Александр Макаров
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Краснодар (мол)
16
Денис Адамов
ВР
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
55
Никита Катаев
ЦЗ
10
Александр Сергеев
ЦП
23
Левон Байрамян
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
73
Роман Разживин
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
ЦСКА (мол)
1
Дмитрий Герасимов
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
61
Кирилл Леонов
ЦП
67
Денис Глухов
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
75
Илья Ферапонтов
ПВ
4-3-1-2
61
Горячкин
4
Бородин
9
Назаров
2
Парадин
80
Скляр
97
Шишкин
50
Голубев
47
Уткин
11
Квеквескири
95
Вершинин
14
Васенин
3-2-3-2
1
Помазун
25
Масютин
51
Николаеш
23
Чернов
15
Эктов
4
Маклаков
11
Макаров
72
Гордюшенко
80
Хосонов
63
Чалов
75
Жамалетдинов
9
Назаров
10
Сергеев
10
Сергеев
9
Назаров
2
Парадин
72
Бочкарёв
72
Бочкарёв
2
Парадин
50
Голубев
13
Бутенко
13
Бутенко
50
Голубев
61
Горячкин
16
Адамов
16
Адамов
61
Горячкин
95
Вершинин
18
Игнатьев
18
Игнатьев
95
Вершинин
97
Шишкин
93
Сулейманов
93
Сулейманов
97
Шишкин
75
Жамалетдинов
61
Леонов
61
Леонов
75
Жамалетдинов
11
Макаров
90
Соловьев
90
Соловьев
11
Макаров
15
Эктов
10
Касаткин
10
Касаткин
15
Эктов
63
Чалов
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
63
Чалов
80
Хосонов
67
Глухов
67
Глухов
80
Хосонов
4
Маклаков
18
Кучаев
18
Кучаев
4
Маклаков
Остались в запасе
Краснодар (мол)
ЦСКА (мол)
7
Батраз Гурциев
ПВ
23
Левон Байрамян
ЦП
73
Роман Разживин
ЦФ
55
Никита Катаев
ЦЗ
Главный тренер
Максим Пряников
1
Дмитрий Герасимов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
23
Левон Байрамян
ЦП
73
Роман Разживин
ЦФ
55
Никита Катаев
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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