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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
ЦСКА (мол) - Кубань (мол): обзор матча 18 марта 2016
ЦСКА (мол)
18.03.2016, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (мол)
90'
Ф. Чалов
90+1'
И. Олейников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
ГОЛ! 2:0!
И. Олейников
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
90'
86'
Замена
А. Иванушкин
️️️️
А. Клещенко
84'
Замена
Н. Козловский
️️️️
К. Волчков
Замена
Р. Юсупов
️️️️
Т. Пухов
83'
71'
Желтая карточка
В. Шевченко
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
Х. Хосонов
67'
Замена
Д. Соколов
️️️️
К. Леонов
64'
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Эктов
60'
46'
Замена
А. Хачиров
️️️️
М. Майрович
Замена
И. Олейников
️️️️
А. Натхо
46'
Замена
Д. Неплюев
️️️️
К. Страндберг
46'
39'
Желтая карточка
И. Нурисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
61
Кирилл Леонов
ЦП
20
Амир Натхо
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
89
Данил Неплюев
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
24
Дмитрий Соколов
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
Кубань (мол)
38
Александр Акишин
ВР
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
97
Алан Хачиров
ЛВ
92
Дмитрий Галкин
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
21
Никита Козловский
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-3-2-1
1
Помазун
19
Кривулькин
25
Масютин
92
Станисавлевич
15
Эктов
61
Леонов
20
Натхо
80
Хосонов
7
Пухов
10
Страндберг
63
Чалов
4-5-1
12
Шевченко
4
Волчков
40
Журавлев
24
Клещенко
24
Джамалутдинов
22
Завезен
89
Тюфяков
78
Пономарёв
17
Коновалов
90
Нурисов
10
Майрович
61
Леонов
24
Соколов
24
Соколов
61
Леонов
7
Пухов
96
Юсупов
96
Юсупов
7
Пухов
80
Хосонов
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
80
Хосонов
20
Натхо
19
Олейников
19
Олейников
20
Натхо
10
Страндберг
89
Неплюев
89
Неплюев
10
Страндберг
15
Эктов
26
Анисимов
26
Анисимов
15
Эктов
24
Клещенко
68
Иванушкин
68
Иванушкин
24
Клещенко
4
Волчков
21
Козловский
21
Козловский
4
Волчков
10
Майрович
97
Хачиров
97
Хачиров
10
Майрович
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Кубань (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
92
Дмитрий Галкин
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
38
Александр Акишин
ВР
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
98
Павел Овчинников
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
Остались в запасе
92
Дмитрий Галкин
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
38
Александр Акишин
ВР
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
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Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
Октябрь
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