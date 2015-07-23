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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - ЦСКА (мол)
Кр. Советов (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 23 июля 2015
Кр. Советов (мол)
23.07.2015, четверг, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - ЦСКА (мол)
Желтая карточка
В. Масальский
89'
89'
Желтая карточка
Д. Масютин
Желтая карточка
А. Мелихов
89'
79'
Замена
К. Сараев
️️️️
М. Алибеков
75'
Замена
Н. Касаткин
️️️️
И. Зуев
57'
Замена
С. Князев
️️️️
М. Мартусевич
52'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Алиев
37'
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Гордюшенко
36'
Желтая карточка
И. Помазун
24'
Желтая карточка
А. Макаров
Замена
А. Краснов
️️️️
C. Бирюков
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
44
Cемен Бирюков
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
61
Николай Кирица
ЦП
67
Давид Захарян
ЦП
55
Андрей Калинин
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
(К)
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
49
Никита Титов
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
22
Алибек Алиев
ЦФ
71
Илья Зуев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Кр. Советов (мол)
22
Андрей Краснов
ЦЗ
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
74
Савва Князев
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-5-1
42
Мелихов
23
Макушкин
89
Масальский
44
Бирюков
67
Захарян
55
Калинин
80
Афиногентов
43
Роганов
61
Кирица
98
Визнович
4-4-2
1
Помазун
25
Масютин
51
Николаеш
99
Алибеков
19
Кривулькин
24
Мартусевич
11
Макаров
72
Гордюшенко
49
Титов
71
Зуев
22
Алиев
44
Бирюков
22
Краснов
22
Краснов
44
Бирюков
99
Алибеков
15
Сараев
15
Сараев
99
Алибеков
24
Мартусевич
74
Князев
74
Князев
24
Мартусевич
71
Зуев
10
Касаткин
10
Касаткин
71
Зуев
72
Гордюшенко
18
Кучаев
18
Кучаев
72
Гордюшенко
22
Алиев
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
22
Алиев
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
ЦСКА (мол)
90
Михаил Соловьев
ЛВ
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
90
Михаил Соловьев
ЛВ
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Кр. Советов (мол) - ЦСКА (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
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2 : 1
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Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
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Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
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ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
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