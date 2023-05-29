Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роман Никитюк - статистика

Завершил карьеру
9 сентября 1993 (33)
#26 | Защитник
189 см | 81 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Львов
18
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
1' - 76'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Металлист
1 : 0
07.05.2023
Львов
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Львов
0 : 1
03.05.2023
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
3 : 2
28.04.2023
Львов
1' - 63'
25'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Львов
0 : 2
23.04.2023
Харьков
66' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Шахтер
2 : 0
16.04.2023
Львов
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Львов
1 : 2
12.04.2023
Шахтер
85' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Днепр-1
5 : 2
09.04.2023
Львов
73' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Заря
3 : 1
11.03.2023
Львов
1' - 90'
39'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Львов
1 : 0
06.03.2023
Минай
54' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Львов
0 : 1
27.11.2022
Колос
1' - 90'
52'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 0
21.11.2022
Львов
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
2 : 0
14.11.2022
Львов
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Львов
2 : 1
10.11.2022
Рух
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Александрия
2 : 0
22.10.2022
Львов
1' - 90'
2'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Львов
1 : 3
18.10.2022
Верес
46' - 90'
Главные новости
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
4
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
1
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+