Роман Никитюк - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Федорович
|Фамилия
|Никитюк
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|189
|Вес
|81
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Роман
|Отчество
|Федорович
|Фамилия
|Никитюк
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|54' -90'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|27.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|52'
|21.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|14.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|10.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|90'
|22.10.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Львов (Львов)
|2'
|18.10.2022
|46' -90'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)