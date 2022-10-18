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    Роман Никитюк - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Роман
    Отчество Федорович
    Фамилия Никитюк
    Команда Львов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 189
    Вес 81
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 54' - 90' Львов 1:0 Минай Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 7 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 54' -90' Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
    27.11.2022 1' -90' Львов (Львов) 0:1 Колос (Ковалевка)
    52'
    21.11.2022 1' -90' Ингулец (Петрово) 1:0 Львов (Львов)
    14.11.2022 1' -90' Черноморец (Одесса) 2:0 Львов (Львов)
    10.11.2022 1' -90' Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    90'
    22.10.2022 1' -90' Александрия (Александрия) 2:0 Львов (Львов)
    2'
    18.10.2022 46' -90' Львов (Львов) 1:3 Верес (Ривне)
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