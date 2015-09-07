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    Максим Староверов - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Максим
    Отчество Олегович
    Фамилия Староверов
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 мая 1993 (29 лет)
    Рост 192
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал-2 15 -31 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 2:1 Арсенал-2 (Тула)
    01.11.2015 1' -90' Арсенал-2 (Тула) 0:1 Энергомаш (Белгород)
    25.10.2015 1' -90' Арсенал-2 (Тула) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    18.10.2015 1' -90' Витязь (Подольск) 4:1 Арсенал-2 (Тула)
    11.10.2015 1' -90' Арсенал-2 (Тула) 0:3 Авангард (Курск)
    04.10.2015 1' -90' Чертаново (Москва) 4:4 Арсенал-2 (Тула)
    27.09.2015 1' -90' Арсенал-2 (Тула) 0:2 Зенит (Пенза)
    19.09.2015 1' -90' Тамбов (Тамбов) 2:1 Арсенал-2 (Тула)
    14.09.2015 1' -90' Арсенал-2 (Тула) 2:0 Торпедо (Москва)
    07.09.2015 1' -90' Рязань (Рязань) 2:1 Арсенал-2 (Тула)
    31.08.2015 Был в запасе Арсенал-2 (Тула) 2:1 Орел (Орел)
    22.08.2015 1' -90' Локомотив (Лиски) 5:0 Арсенал-2 (Тула)
    17.08.2015 1' -90' Арсенал-2 (Тула) 0:0 Металлург Л (Липецк)
    11.08.2015 1' -90' Энергомаш (Белгород) 2:2 Арсенал-2 (Тула)
    03.08.2015 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:0 Арсенал-2 (Тула)
    28.07.2015 1' -90' Арсенал-2 (Тула) 2:2 Витязь (Подольск)
    20.07.2015 1' -90' Калуга (Калуга) 2:1 Арсенал-2 (Тула)
    78'
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