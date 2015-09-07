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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Рязань - Арсенал-2
Рязань - Арсенал-2: обзор матча 07 сентября 2015
Рязань
07.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал-2
2'
С. Авакян
90'
С. Зайцев
42'
П. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рязань - Арсенал-2
90'
+1
Желтая карточка
В. Альшанский
Замена
Д. Митин
️️️️
А. Антипенко
90'
ГОЛ! 2:1!
С. Зайцев
90'
72'
Желтая карточка
Р. Изотов
Замена
С. Зайцев
️️️️
А. Грушин
65'
Замена
М. Гамзатов
️️️️
С. Авакян
61'
50'
Замена
Р. Изотов
️️️️
Д. Шилов
Замена
А. Сиваев
️️️️
О. Елисеев
46'
Замена
И. Нехов
️️️️
Г. Журавлев
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
П. Сергеев
ГОЛ! 1:0!
С. Авакян
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
24
Александр Грушин
ЦЗ
63
Александр Фомин
ЦЗ
25
Олег Елисеев
ПЗ
5
Василий Панев
ЦП
8
Саргис Авакян
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
7
Артур Шахназаров
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
92
Андрей Налетов
ЦЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
21
Александр Крючков
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
33
Александр Котенко
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
31
Игорь Нехов
ЦЗ
38
Дмитрий Митин
ЦП
9
Артем Сиваев
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
Арсенал-2
36
Михаил Левашов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
9
Роман Изотов
ЦФ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
4-4-2
16
Яковлев
4
Халиуллин
24
Грушин
63
Фомин
25
Елисеев
5
Панев
40
Кулешов
7
Шахназаров
8
Авакян
19
Антипенко
23
Журавлев
4-1-3-2
35
Староверов
9
Шилов
2
Чибиров
55
Фарион
92
Налетов
21
Крючков
20
Сергеев
33
Котенко
27
Игнатьев
17
Закарлюка
30
Альшанский
24
Грушин
91
Зайцев
91
Зайцев
24
Грушин
8
Авакян
13
Гамзатов
13
Гамзатов
8
Авакян
19
Антипенко
38
Митин
38
Митин
19
Антипенко
23
Журавлев
31
Нехов
31
Нехов
23
Журавлев
25
Елисеев
9
Сиваев
9
Сиваев
25
Елисеев
9
Шилов
9
Изотов
9
Изотов
9
Шилов
Остались в запасе
Рязань
Арсенал-2
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
2
Никита Сорокин
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
Остались в запасе
27
Сергей Правкин
ВР
Остались в запасе
2
Никита Сорокин
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Главный тренер
Василий Рожнов
Статистика матча Рязань - Арсенал-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чернецов
(Смоленск)
Стадион:
Спартак
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