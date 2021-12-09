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Маттиас Юханссон
Статистика
Маттиас Юханссон - статистика
Завершил карьеру
16 февраля 1992 (34), Йёнчёпинг
#4 | Защитник
174 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2024
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
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Лига Европы 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Легия
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Легия
0 : 1
09.12.2021
Спартак
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Лестер
3 : 1
25.11.2021
Легия
1' - 46'
Лига Европы, 4 тур
Легия
1 : 4
04.11.2021
Наполи
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Наполи
3 : 0
21.10.2021
Легия
1' - 90'
73'
Лига Европы, 2 тур
Легия
1 : 0
30.09.2021
Лестер
1' - 78'
Лига Европы, 1 тур
Спартак
0 : 1
15.09.2021
Легия
1' - 90'
55'
Лига Европы, 4 раунд
Легия
2 : 1
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Славия
Был в запасе
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