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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Славия
Легия - Славия: обзор матча 26 августа 2021
Легия
26.08.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Славия
59'
М. Эмрели
70'
М. Эмрели
45'
У. Экпай
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Легия - Славия
88'
Желтая карточка
Я. Боржил
82'
Желтая карточка
О. Кудела
81'
Замена
П. Олаинка
️️️️
Н. Станчу
81'
Замена
М. Крменчик
️️️️
И. Шранц
Замена
Э. Мучи
️️️️
М. Эмрели
80'
Желтая карточка
Р. Лопеш
75'
73'
Желтая карточка
У. Экпай
71'
Замена
А. Сима
️️️️
А. Бах
ГОЛ! 2:1!
М. Эмрели
Пас отдал
Ф. Младенович
70'
70'
Замена
И. Траоре
️️️️
Я. Громада
65'
Замена
О. Лингр
️️️️
С. Тецл
ГОЛ! 1:1!
М. Эмрели
Пас отдал
Р. Лопеш
59'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Холовня
56'
45'
ГОЛ! 0:1!
У. Экпай
Желтая карточка
Ф. Младенович
44'
Желтая карточка
М. Холовня
30'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
А. Мартинш
25'
3'
Красная карточка
Т. Голеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Артур Боруц
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ПЗ
99
Бартош Слиш
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
82
Лукиньяс
АП
10
Жозуэ
АП
3
Матеуш Холовня
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Легия
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
1
Цезарий Мишта
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
63
Якуб Кисель
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
21
Михал Крменчик
ЦФ
10
Даниэль Самек
ЦФ
4-2-2-2
1
Боруц
37
Младенович
24
Ветеска
55
Енджейчик
14
Навроцки
99
Слиш
28
Мартинш
10
Жозуэ
82
Лукиньяс
11
Эмрели
3
Холовня
3-3-1-3
1
Колар
3
Голеш
4
Зима
15
Кудела
18
Бах
14
Громада
26
Боржил
10
Станчу
11
Тецл
26
Шранц
45
Экпай
3
Холовня
17
Пекхарт
17
Пекхарт
3
Холовня
11
Эмрели
7
Мучи
7
Мучи
11
Эмрели
28
Мартинш
21
Лопеш
21
Лопеш
28
Мартинш
18
Бах
19
Сима
19
Сима
18
Бах
10
Станчу
99
Олаинка
99
Олаинка
10
Станчу
14
Громада
12
Траоре
12
Траоре
14
Громада
11
Тецл
32
Лингр
32
Лингр
11
Тецл
26
Шранц
21
Крменчик
21
Крменчик
26
Шранц
Остались в запасе
Легия
Славия
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
1
Цезарий Мишта
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
63
Якуб Кисель
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
10
Даниэль Самек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
1
Цезарий Мишта
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
63
Якуб Кисель
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
10
Даниэль Самек
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Легия - Славия
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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